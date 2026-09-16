Σήκωσε Το Τηλέφωνο – Live

Καλημέρα είσαι μόνη

χθες δεν σ’ άκουσα καλά

αν χρειάζεσαι παρέα

είμαι εδώ ειλικρινά.

Αν τα βράδια δεν κοιμάσαι

αν επηρεάζεσαι

αν γυρνάς αργά στο σπίτι

ίσως με χρειάζεσαι.

Σήκωσε το τηλέφωνο

να ακούσεις τι θα πω

κάποιος τρελός σ’ αγαπάω.

Σήκωσε το τηλέφωνο

έρχομαι να σε βρω

και πάμε όπου μας πάει.

Καλημέρα είσαι μόνη

θέλω τόσα να σου πω

ξέρω έχεις τα δικά σου

μα για ‘σένα είμαι εδώ.

Αν τα βράδια δεν κοιμάσαι

αν επηρεάζεσαι

αν γυρνάς αργά στο σπίτι

ίσως με χρειάζεσαι.

Σήκωσε το τηλέφωνο

να ακούσεις τι θα πω

κάποιος τρελός σ’ αγαπάω.

Σήκωσε το τηλέφωνο

έρχομαι να σε βρω

και πάμε όπου μας πάει.