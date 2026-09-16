Σήκωσε Το Τηλέφωνο – Live
Πέτρος Ιακωβίδης
Από το Άλμπουμ Live Album που κυκλοφόρησε το 2024
Στίχοι
Καλημέρα είσαι μόνη
χθες δεν σ’ άκουσα καλά
αν χρειάζεσαι παρέα
είμαι εδώ ειλικρινά.
Αν τα βράδια δεν κοιμάσαι
αν επηρεάζεσαι
αν γυρνάς αργά στο σπίτι
ίσως με χρειάζεσαι.
Σήκωσε το τηλέφωνο
να ακούσεις τι θα πω
κάποιος τρελός σ’ αγαπάω.
Σήκωσε το τηλέφωνο
έρχομαι να σε βρω
και πάμε όπου μας πάει.
Καλημέρα είσαι μόνη
θέλω τόσα να σου πω
ξέρω έχεις τα δικά σου
μα για ‘σένα είμαι εδώ.
Αν τα βράδια δεν κοιμάσαι
αν επηρεάζεσαι
αν γυρνάς αργά στο σπίτι
ίσως με χρειάζεσαι.
Σήκωσε το τηλέφωνο
να ακούσεις τι θα πω
κάποιος τρελός σ’ αγαπάω.
Σήκωσε το τηλέφωνο
έρχομαι να σε βρω
και πάμε όπου μας πάει.
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