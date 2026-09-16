Vale – Live
Πέτρος Ιακωβίδης
Από το Άλμπουμ Live Album που κυκλοφόρησε το 2024
Στίχοι
Μελαγχολικά τα βράδια δεν περνάνε τα σημάδια
Έφυγες και σε θυμίζουνε
Μελαγχολικές οι σκέψεις πες μου που να βρω τις λέξεις
Πίσω για να σε γυρίσουνε
Βάλε, πίνω στην υγειά της
Για τον έρωτά της
Βάσανο μεγάλο
Βάλε λιώνω στ άγγιγμα της
Και για τα φιλιά της
Θέλω να πεθάνω
Μελαγχολική μου αγάπη
Στα δυο μάτια σου το χάρτη
Βρήκα του παράδεισου στεριά
Μελαγχολικό μωρό μου
Αν δεν σ' έχω στο πλευρό μου
Η χαρά μου φεύγει μακριά
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