Vale – Live

Μελαγχολικά τα βράδια δεν περνάνε τα σημάδια

Έφυγες και σε θυμίζουνε

Μελαγχολικές οι σκέψεις πες μου που να βρω τις λέξεις

Πίσω για να σε γυρίσουνε

Βάλε, πίνω στην υγειά της

Για τον έρωτά της

Βάσανο μεγάλο

Βάλε λιώνω στ άγγιγμα της

Και για τα φιλιά της

Θέλω να πεθάνω

Μελαγχολική μου αγάπη

Στα δυο μάτια σου το χάρτη

Βρήκα του παράδεισου στεριά

Μελαγχολικό μωρό μου

Αν δεν σ' έχω στο πλευρό μου

Η χαρά μου φεύγει μακριά