Βραδιά Αξημέρωτα – Live

Βράδια αξημέρωτα γι’ αυτόν τον έρωτα

νύχτες μελαγχολικές που δεν είσαι εδώ.

Χάνομαι στον έρωτα σου, χάνομαι απ’ τα φιλιά σου

όταν με αγγίζεις νιώθω να παραμιλώ.

Σαν τρελός θα σ’ αγαπάω και στ’ αστέρια θα σε πάω

άκου της καρδιάς μου το ρυθμό.

Βράδια αξημέρωτα γι’ αυτόν τον έρωτα

νύχτες μελαγχολικές που δεν είσαι εδώ.

Βράδια αξημέρωτα νιώθω τον έρωτα

να χτυπάει την πόρτα μου με ένα σ’ αγαπώ.

Χόρεψε μαζί μου απόψε, έλα την καρδιά και κόψε

κράτα μου το χέρι και θα πάω όπου πας.

Όλη νύχτα αγκαλιά σου, να μεθάω απ’ τα φιλιά σου

φτάνει μόνο να χαμογελάς.

Βράδια αξημέρωτα γι’ αυτόν τον έρωτα

νύχτες μελαγχολικές που δεν είσαι εδώ.

Βράδια αξημέρωτα νιώθω τον έρωτα

να χτυπάει την πόρτα μου με ένα σ’ αγαπώ.