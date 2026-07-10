Agnostos Stratiotis

Πυξ Λαξ

Από το Άλμπουμ Kontra Stou Chronou Ti Skouria που κυκλοφόρησε το 2019
Στίχοι

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