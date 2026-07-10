Me Stelnis

Πυξ Λαξ

Από το Άλμπουμ Pexe Paliatso Ta Tragoudia Sou Telionoun που κυκλοφόρησε το 1997
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify