Na Hatho Sta Vimata Sou

Πυξ Λαξ

Από το Άλμπουμ Pexe Paliatso Ta Tragoudia Sou Telionoun που κυκλοφόρησε το 1997
Στίχοι

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