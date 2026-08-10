Τι Άλλο Να Πω Πιο Απλά

Πυξ Λαξ

Από το Άλμπουμ Ti Allo Na Pis Pio Apla που κυκλοφόρησε το 1990
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify