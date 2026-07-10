Ti Ine Afto Pou Mas Horizi

Πυξ Λαξ

Από το Άλμπουμ Gia Tous Prigipes Tis Ditikis Ohthis που κυκλοφόρησε το 1994
Στίχοι

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