Ρώτησα τη νύχτα τι θα γίνει με μας

Και μου είπε πως θες

Να γυρίσεις ξανά κοντά μου

Τόσα καρδιοχτύπια

Στο ρυθμό της φωτιάς

Ζωή που γράφτηκε για μας

Όπου κι αν πας ό, τι κι αν λες

Εμένα θες, μην το αρνείσαι

Σε περιμένω, κάνω ευχές

Εμένα θες, για 'μένα είσαι

Μαζί μου ζήσε

Εμένα θες

Ρώτησα τ' αστέρια, τι θα γίνει με μας

Και μου είπαν πως θες

Να με κρύψεις στην αγκαλιά σου

Τόσα καλοκαίρια, να σε δω να γυρνάς

Βροχή τα όνειρα για μας

Όπου κι αν πας ό, τι κι αν λες

Εμένα θες, μην το αρνείσαι

Σε περιμένω, κάνω ευχές

Εμένα θες, για 'μένα είσαι

Μαζί μου ζήσε

Εμένα θες

Μια στιγμή να είσαι εδώ

Μου είναι αρκετό αυτό

Το σ' αγαπώ να ζεις

Κάθε μέρα κοντά μου

Στα πιο τρελά όνειρα μου

Ό, τι και να λες

Ό, τι και να λες

Ό, τι και να

Ό, τι και να λες

Ό, τι και να λες

Όπου κι αν πας ό, τι κι αν λες

Εμένα θες, μην το αρνείσαι

Σε περιμένω, κάνω ευχές

Εμένα θες, για 'μένα είσαι

Μαζί μου ζήσε

Εμένα θες