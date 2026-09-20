Εμένα Θες

Σάκης Ρουβάς

Από το Άλμπουμ Parafora που κυκλοφόρησε το 2010
Στίχοι

Ρώτησα τη νύχτα τι θα γίνει με μας

Και μου είπε πως θες

Να γυρίσεις ξανά κοντά μου

Τόσα καρδιοχτύπια

Στο ρυθμό της φωτιάς

Ζωή που γράφτηκε για μας

Όπου κι αν πας ό, τι κι αν λες

Εμένα θες, μην το αρνείσαι

Σε περιμένω, κάνω ευχές

Εμένα θες, για 'μένα είσαι

Μαζί μου ζήσε

Εμένα θες

Ρώτησα τ' αστέρια, τι θα γίνει με μας

Και μου είπαν πως θες

Να με κρύψεις στην αγκαλιά σου

Τόσα καλοκαίρια, να σε δω να γυρνάς

Βροχή τα όνειρα για μας

Όπου κι αν πας ό, τι κι αν λες

Εμένα θες, μην το αρνείσαι

Σε περιμένω, κάνω ευχές

Εμένα θες, για 'μένα είσαι

Μαζί μου ζήσε

Εμένα θες

Μια στιγμή να είσαι εδώ

Μου είναι αρκετό αυτό

Το σ' αγαπώ να ζεις

Κάθε μέρα κοντά μου

Στα πιο τρελά όνειρα μου

Ό, τι και να λες

Ό, τι και να λες

Ό, τι και να

Ό, τι και να λες

Ό, τι και να λες

Όπου κι αν πας ό, τι κι αν λες

Εμένα θες, μην το αρνείσαι

Σε περιμένω, κάνω ευχές

Εμένα θες, για 'μένα είσαι

Μαζί μου ζήσε

Εμένα θες

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