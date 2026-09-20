Άλμπουμ

Parafora

Σάκης Ρουβάς

Κυκλοφόρησε το 2010
Λίστα Τραγουδιών
    Σπάσε Το Χρόνο
    Παράφορα
    Η Διο Μας
    Νεκρός Ωκεανός
    Αν Ποτέ
    Για Μας
    Αγάπησε Με
    (E-pa-fes) – less common – Επafes (E-
    Καλοκαίρι Και Φως
    Η Άκρη Της Κλωστής
    Το Άλλο Σου Μισό
    Εμένα Θες
    Γέλα
    Πρώτη Νύχτα
    Σ’ Αγαπάω Και Φεύγω
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Κοντινό πορτρέτο άνδρα καλλιτέχνη σε σκοτεινό φόντο με τίτλο «Σκοτεινός Έρωτας»
2025
Έρωτας Σκοτεινός
Εξώφυλλο του τραγουδιού Kounia Bella με κοντινό πλάνο σε βρεγμένο δέρμα
2025
Κουνιά Μπέλλα
Άνδρας τραγουδιστής με λευκό φανελάκι σε εξώφυλλο τραγουδιού
2025
Κόντρα Πάω
Άνδρας με μαύρο δερμάτινο μπουφάν σε εξώφυλλο με τίτλο Ti Matia.
2024
Τι Μάτια
Εξώφυλλο του τραγουδιού Εγώ Σ' Αγαπώ για τη σειρά Το Ναυάγιο σε φόντο θάλασσας
2023
Εγώ Σ’ Αγαπώ
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο single με τραγουδιστή και τρεις γυναίκες ντυμένους στα μαύρα.
2023
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