Σε νιώθω σαν να είσαι εδώ

Και θέλω τόσα να σου πω

Να σου πω

Να σου πω

Μείνε εδώ

Σε βλέπω κι είσαι μακριά

Και θέλω να έρθεις πιο κοντά

Πιο κοντά

Πιο κοντά

Μια φορά

Σ' αγγίζω κι όλα είναι φως

Δεν μας χωράει ο ουρανός

Όλα φως

Όλα φως

Όλα φως

Σ' ακούω να χαμογελάς

Σαν ψίθυρος να μου μιλάς

Να μιλάς

Να μιλάς

Να γελάς

Κι αν η μέρα σου έχει μόνο βροχή

Θα είμαι εκεί

Θα είμαι εκεί πάντα μαζί

Να σε παίρνω μια ζεστή αγκαλιά

Με δυο φιλιά

Φωτιά

Κι αν η μέρα μου έχει γκρίζο καιρό

Να είσαι εδώ

Να είσαι εδώ

Χάδι ζεστό

Να με πάρεις και να πάμε όπου βγει

Οι δυο μαζί

Σε μια στιγμή

Σε νιώθω σαν να είσαι εδώ

Σαν να μην πέρασε λεπτό

Είσαι εδώ

Είσαι εδώ

Σ' αγαπώ

Και ψάχνω πάλι να σε βρω

Μα δεν με νοιάζει αν χαθώ

Αν χαθώ

Αν χαθώ

Θα σε βρω

Σε νιώθω σαν να είσαι εδώ

Και θέλω τόσο να σου πω

Να σου πω

Να σου πω

Μείνε εδώ

Σε βλέπω κι είσαι μακριά

Και θέλω να έρθεις πιο κοντά

Πιο κοντά

Πιο κοντά

Μια φορά