Για Μας
Σάκης Ρουβάς
Από το Άλμπουμ Parafora που κυκλοφόρησε το 2010
Στίχοι
Βρήκα λόγο στη ζωή
Στο δικό σου βλέμμα
Κι από εσένα πιο πολύ
Θέλω μόνο εσένα
Με ταχύτητα φωτός
Έρχομαι κοντά σου
Όπως πέφτει ο κεραυνός
Σβήνω στα φιλιά σου
Σε κρατάω δεν μ' αφήνεις
Σ' αγαπάω όσο μ' αγαπάς
Δίδυμέ μου άγγελε μου
Ένα σώμα ένας χτύπος
Σε κρατάω δεν μ' αφήνεις
Σ' αγαπάω όσο μ' αγαπάς
Δίδυμέ μου άγγελε μου
Ένα σώμα ένας χτύπος της καρδιάς
Για μας
Μονάχα ένας χτύπος της καρδιάς
Χάνω κάθε επαφή πάνω στο λαιμό σου
Εύκολη η αποστολή ο συνδυασμός σου
Έγινες ο λυτρωμός έγινες σκιά σου
Και ρωτάς φανατικός μες στην αγκαλιά σου
Σε κρατάω δεν μ' αφήνεις
Σ' αγαπάω όσο μ' αγαπάς
Δίδυμέ μου άγγελε μου
Ένα σώμα ένας χτύπος
Σε κρατάω δεν μ' αφήνεις
Σ' αγαπάω όσο μ' αγαπάς
Δίδυμέ μου άγγελε μου
Ένα σώμα ένας χτύπος της καρδιάς
Για μας
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