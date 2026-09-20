Για Μας

Σάκης Ρουβάς

Από το Άλμπουμ Parafora που κυκλοφόρησε το 2010
Στίχοι

Βρήκα λόγο στη ζωή

Στο δικό σου βλέμμα

Κι από εσένα πιο πολύ

Θέλω μόνο εσένα

Με ταχύτητα φωτός

Έρχομαι κοντά σου

Όπως πέφτει ο κεραυνός

Σβήνω στα φιλιά σου

Σε κρατάω δεν μ' αφήνεις

Σ' αγαπάω όσο μ' αγαπάς

Δίδυμέ μου άγγελε μου

Ένα σώμα ένας χτύπος

Σε κρατάω δεν μ' αφήνεις

Σ' αγαπάω όσο μ' αγαπάς

Δίδυμέ μου άγγελε μου

Ένα σώμα ένας χτύπος της καρδιάς

Για μας

Μονάχα ένας χτύπος της καρδιάς

Χάνω κάθε επαφή πάνω στο λαιμό σου

Εύκολη η αποστολή ο συνδυασμός σου

Έγινες ο λυτρωμός έγινες σκιά σου

Και ρωτάς φανατικός μες στην αγκαλιά σου

Σε κρατάω δεν μ' αφήνεις

Σ' αγαπάω όσο μ' αγαπάς

Δίδυμέ μου άγγελε μου

Ένα σώμα ένας χτύπος

Σε κρατάω δεν μ' αφήνεις

Σ' αγαπάω όσο μ' αγαπάς

Δίδυμέ μου άγγελε μου

Ένα σώμα ένας χτύπος της καρδιάς

Για μας

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