Βρήκα λόγο στη ζωή

Στο δικό σου βλέμμα

Κι από εσένα πιο πολύ

Θέλω μόνο εσένα

Με ταχύτητα φωτός

Έρχομαι κοντά σου

Όπως πέφτει ο κεραυνός

Σβήνω στα φιλιά σου

Σε κρατάω δεν μ' αφήνεις

Σ' αγαπάω όσο μ' αγαπάς

Δίδυμέ μου άγγελε μου

Ένα σώμα ένας χτύπος

Σε κρατάω δεν μ' αφήνεις

Σ' αγαπάω όσο μ' αγαπάς

Δίδυμέ μου άγγελε μου

Ένα σώμα ένας χτύπος της καρδιάς

Για μας

Μονάχα ένας χτύπος της καρδιάς

Χάνω κάθε επαφή πάνω στο λαιμό σου

Εύκολη η αποστολή ο συνδυασμός σου

Έγινες ο λυτρωμός έγινες σκιά σου

Και ρωτάς φανατικός μες στην αγκαλιά σου

Σε κρατάω δεν μ' αφήνεις

Σ' αγαπάω όσο μ' αγαπάς

Δίδυμέ μου άγγελε μου

Ένα σώμα ένας χτύπος

Σε κρατάω δεν μ' αφήνεις

Σ' αγαπάω όσο μ' αγαπάς

Δίδυμέ μου άγγελε μου

Ένα σώμα ένας χτύπος της καρδιάς

Για μας