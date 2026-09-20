Τις νύχτες που σε είχα, ήμουν στο βυθό

Τόση ευτυχία, να ξεφορτωθώ

Ήρεμο ταξίδι, ήσουν σιγουριά

Μα δε θέλω να είμαι καλά

Θόλωσαν οι νύχτες, έγιναν νερό

Και άκουσα εμένα, πήγα να πνιγώ

Έγινε η ζωή μου, ο νεκρός ωκεανός

Για όλα είμαι εγώ ικανός

Μόνο εγώ φταίω, που σ' έχει τώρα άλλος

Κακό πάντα μου έκανα

Είμαι ο εχθρός μου ο πιο μεγάλος

Σώσε με από μένα… να μην με ξαναδώ

Κρύψε με από μένα… γιατί με ακολουθώ

Γύρισε σε μένα, και εγώ θα αναδυθώ

Τώρα ξέρω πως σ' αγαπώ

Ήμουν στο βυθό

Πέρασαν οι μέρες, δίχως απειλή

Τώρα κινδυνεύω, ακόμη πιο πολύ

Ότι έχω πετάξει, επιπλέει εδώ

Η καρδιά σου στον ωκεανό

Μόνο εγώ φταίω, που σ' έχει τώρα άλλος

Κακό πάντα μου έκανα

Είμαι ο εχθρός μου ο πιο μεγάλος

Ο νεκρός ωκεανός που έχω στο βλέμμα

Με δάκρυα πλημμύρισε

Και έσταζε απ' τα μάτια μου σαν αίμα

Τις νύχτες που σε είχα, ήμουν στο βυθό