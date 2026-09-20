Το 'θελα, εγώ το ζήτησα και το προσπάθησα και το κυνήγησα

Πες μου τι το 'θελα και σ' ερωτεύτηκα και σε αγάπησα και σ' ονειρεύτηκα

Το 'θελα, όμως τι το 'θελα να πάω μόνος μου κόντρα στα κύματα

Κι ύστερα απο τα δύσκολα πως θες να βγω ξανά τόσο που αγάπησα

Πως, πως να ξεχάσω αυτό το φως απ' των ματιών σου το βυθό

Πως να μπορέσω μοναχός να πιάσω τον ωκεανό

Πως να μιλήσω λογικά που σε ζητώ παράφορα

Έτσι σε αγαπάω, έτσι σε αγαπάω

Ναι

Θέλαμε, πες μου τι θέλαμε και συναντιόμασταν και αγαπιόμασταν

Λες και δεν ξέραμε πόσο πολύπλοκα στον κόσμο έλκονται πάντα τα αντίθετα

Θα 'θελα να μην σε κοίταζα, να μην σε άγγιζα, να μην σε φίλαγα

Σίγουρα θα 'ταν καλύτερα να μην σε γνώριζα, να μην σε ήξερα

Πως, πως να ξεχάσω αυτό το φως απ' των ματιών σου το βυθό

Πως να μπορέσω μοναχός να πιάσω τον ωκεανό

Πως να μιλήσω λογικά που σε ζητώ παράφορα

Έτσι σε αγαπάω, έτσι σε αγαπάω

Ναι

Πως, πως να ξεχάσω αυτό το φως απ' των ματιών σου το βυθό

Πως να μπορέσω μοναχός να πιάσω τον ωκεανό

Πως να μιλήσω λογικά που σε ζητώ παράφορα

Έτσι σε αγαπάω, έτσι σε αγαπάω

Ναι