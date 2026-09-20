Σπάσε Το Χρόνο

Σάκης Ρουβάς

Από το Άλμπουμ Parafora που κυκλοφόρησε το 2010
Στίχοι

Θέλω σε μένα να λες πως μπορείς

Όσα δεν είχες στους άλλους να βρεις

Θέλω μαζί μου να μη φοβηθείς

Φίλησέ με

Θέλω τα πάντα να είναι για μας

Θέλω στα λάθη να χαμογελάς

Θέλω τα βράδια να μη σταματάς

Μάγεψε με

Θέλω σε μένα να λες πως μπορείς

Όσα δεν είχες στους άλλους να βρεις

Θέλω μαζί μου να μη φοβηθείς

Φίλησέ με

Θέλω τα πάντα να είναι για μας

Θέλω στα λάθη να χαμογελάς

Θέλω τα βράδια να μη σταματάς

Μάγεψε με

Σπάσε το χρόνο, βγες απ' το δρόμο κι άναψε τη φωτιά

Πες τ΄ όνομά μου κι έλα κοντά μου όλα σε μια βραδιά

Λόγια και σκέψεις μην τα πιστέψεις πίστεψέ την καρδιά

Έλα μαζί μου μη σταματάς

Μόνο για μια στιγμή

Να με κοιτάξεις

Κι όλη μου η ψυχή

Θα σου φωνάζει

Φύγαμε τώρα

Τώρα για μια ζωή

Μια ζωή να μ' αγκαλιάζεις

Στο τέλος θα 'μαι εκεί

Να μου φωνάζεις

Φύγαμε τώρα

Μέσα σε μια στιγμή

Θέλω για μένα να πεις πως μπορείς

Να ξεπεράσεις το χρόνο της γης

Θέλω βαθιά να με ερωτευτείς

Άγγιξε με

Θέλω στο μέλλον να βλέπεις εμάς

Θέλω σε όλους να λες πως πετάς

Θέλω τα βράδια να μη σταματάς

Τρέλανε με

Σπάσε το χρόνο, βγες απ' το δρόμο κι άναψε τη φωτιά

Πες τ΄ όνομά μου κι έλα κοντά μου όλα σε μια βραδιά

Λόγια και σκέψεις μην τα πιστέψεις πίστεψέ την καρδιά

Έλα μαζί μου μη σταματάς

Μόνο για μια στιγμή

Να με κοιτάξεις

Κι όλη μου η ψυχή

Θα σου φωνάζει

Φύγαμε τώρα

Τώρα για μια ζωή

Μια ζωή να μ' αγκαλιάζεις

Στο τέλος θα 'μαι εκεί

Να μου φωνάζεις

Φύγαμε τώρα

Μέσα σε μια στιγμή

Σπάσε το χρόνο, βγες απ' το δρόμο κι άναψε τη φωτιά

Πες τ΄ όνομά μου κι έλα κοντά μου όλα σε μια βραδιά

Λόγια και σκέψεις μην τα πιστέψεις πίστεψέ την καρδιά

Έλα μαζί μου μη σταματάς

Μόνο για μια στιγμή

Να με κοιτάξεις

Κι όλη μου η ψυχή

Θα σου φωνάζει

Φύγαμε τώρα

Τώρα για μια ζωή

Μια ζωή να μ' αγκαλιάζεις

Στο τέλος θα 'μαι εκεί

Να μου φωνάζεις

Φύγαμε τώρα

Μέσα σε μια στιγμή

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