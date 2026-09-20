Θέλω σε μένα να λες πως μπορείς

Όσα δεν είχες στους άλλους να βρεις

Θέλω μαζί μου να μη φοβηθείς

Φίλησέ με

Θέλω τα πάντα να είναι για μας

Θέλω στα λάθη να χαμογελάς

Θέλω τα βράδια να μη σταματάς

Μάγεψε με

Θέλω σε μένα να λες πως μπορείς

Όσα δεν είχες στους άλλους να βρεις

Θέλω μαζί μου να μη φοβηθείς

Φίλησέ με

Θέλω τα πάντα να είναι για μας

Θέλω στα λάθη να χαμογελάς

Θέλω τα βράδια να μη σταματάς

Μάγεψε με

Σπάσε το χρόνο, βγες απ' το δρόμο κι άναψε τη φωτιά

Πες τ΄ όνομά μου κι έλα κοντά μου όλα σε μια βραδιά

Λόγια και σκέψεις μην τα πιστέψεις πίστεψέ την καρδιά

Έλα μαζί μου μη σταματάς

Μόνο για μια στιγμή

Να με κοιτάξεις

Κι όλη μου η ψυχή

Θα σου φωνάζει

Φύγαμε τώρα

Τώρα για μια ζωή

Μια ζωή να μ' αγκαλιάζεις

Στο τέλος θα 'μαι εκεί

Να μου φωνάζεις

Φύγαμε τώρα

Μέσα σε μια στιγμή

Θέλω για μένα να πεις πως μπορείς

Να ξεπεράσεις το χρόνο της γης

Θέλω βαθιά να με ερωτευτείς

Άγγιξε με

Θέλω στο μέλλον να βλέπεις εμάς

Θέλω σε όλους να λες πως πετάς

Θέλω τα βράδια να μη σταματάς

Τρέλανε με

Σπάσε το χρόνο, βγες απ' το δρόμο κι άναψε τη φωτιά

Πες τ΄ όνομά μου κι έλα κοντά μου όλα σε μια βραδιά

Λόγια και σκέψεις μην τα πιστέψεις πίστεψέ την καρδιά

Έλα μαζί μου μη σταματάς

Μόνο για μια στιγμή

Να με κοιτάξεις

Κι όλη μου η ψυχή

Θα σου φωνάζει

Φύγαμε τώρα

Τώρα για μια ζωή

Μια ζωή να μ' αγκαλιάζεις

Στο τέλος θα 'μαι εκεί

Να μου φωνάζεις

Φύγαμε τώρα

Μέσα σε μια στιγμή

Σπάσε το χρόνο, βγες απ' το δρόμο κι άναψε τη φωτιά

Πες τ΄ όνομά μου κι έλα κοντά μου όλα σε μια βραδιά

Λόγια και σκέψεις μην τα πιστέψεις πίστεψέ την καρδιά

Έλα μαζί μου μη σταματάς

Μόνο για μια στιγμή

Να με κοιτάξεις

Κι όλη μου η ψυχή

Θα σου φωνάζει

Φύγαμε τώρα

Τώρα για μια ζωή

Μια ζωή να μ' αγκαλιάζεις

Στο τέλος θα 'μαι εκεί

Να μου φωνάζεις

Φύγαμε τώρα

Μέσα σε μια στιγμή