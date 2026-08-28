Μαζί και μακριά – Ρεμίξ

Ξέρεις δε με χάνεις

κι ό,τι θες με κάνεις!

Mε πονάς, δες!

Δες μες στη καρδιά μου,

φεύγεις μακριά μου,

πες μου πια τι θες;

Αν θες μισή να `χω καρδιά,

στο πλάι σου να `μαι σκιά,

σκιά θα γίνω!

Πες μου τι θες, τι θες;

Μαζί και μακριά, μονάχη νιώθω πια

κι αν σ’ έχω αγκαλιά, μου λείπεις!

Δεν είσαι πια εδώ, γι’ αγάπη όταν μιλώ

στη φυλακή τη δικιά σου ζω!

Λόγια που πονάνε,

πίσω δε γυρνάνε!

Mην τα λες, δες!

Αν θες μισή να `χω καρδιά,

στο πλάι σου να `μαι σκιά,

σκιά θα γίνω!

Πες μου τι θες, τι θες;

Μαζί και μακριά, μονάχη νιώθω πια

κι αν σ’ έχω αγκαλιά, μου λείπεις!

Δεν είσαι πια εδώ, γι’ αγάπη όταν μιλώ

στη φυλακή τη δικιά σου ζω!

Δεν είσαι πια εδώ!

Για αγαπη όταν μιλώ!

Πες μου, πες μου πια τι θες;

Μαζί και μακριά, μονάχη νιώθω πια

κι αν σ’ έχω αγκαλιά, μου λείπεις!

Δεν είσαι πια εδώ, γι’ αγάπη όταν μιλώ

στη φυλακή τη δικιά σου ζω!