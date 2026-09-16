Στο "Σελήνη" οι Ellize και Sigma τραγουδούν σε αισθηματικό τόνο για το έντονα υποβλητικό σκηνικό του φεγγαρόφωτος και το ρομαντικό στοιχείο που το συνοδεύει.

[Εισαγωγή: Ellize]

Oooh

Ooooh

[Προ-Ρεφρέν: Ellize]

Όταν χαράζει, σε χάνω

Δεν έχω καταλάβει τι κάνω

Είσαι το σκοτάδι, σε ξέρω

Μου λείπεις, σε ψάχνω

[Ρεφρέν: Ellize]

Ξέρω πού θα σε βρω

Κάτω απ' τη Σελήνη, κάτω απ' τη Σελήνη

Κάτω απ' τη Σελήνη

Ξέρω πού θα σε βρω

Κάτω απ' τη Σελήνη, κάτω απ' τη Σελήνη

Κάτω απ' τη Σελήνη

[Στροφή 1: Ellize]

Μακάρι, τον χρόνο να γύριζα πίσω

Να σ' έχω κοντά μου ξανά

Ήθελα κάθε πρόβλημα να λύσω

Κι ας είναι η τελευταία φορά

Έλα στα όνειρά μου, πες μου θα με προσέχεις

Ξέρω ότι με βλέπεις, μα

Κοίτα εμένα, ακόμα προσπαθώ

Να αλλάξω αυτό το παρελθόν μου

Έτσι κι αλλιώς, ξέρω πού θα σε βρω

Ξέρω πού θα σε βρω

[Ρεφρέν: Ellize]

Ξέρω πού θα σε βρω

Κάτω απ' τη Σελήνη, κάτω απ' τη Σελήνη

Κάτω απ' τη Σελήνη

Ξέρω πού θα σε βρω

Κάτω απ' τη Σελήνη, κάτω απ' τη Σελήνη

Κάτω απ' τη Σελήνη

Ξέρω πού θα σε βρω

Κάτω απ' τη Σελήνη, κάτω απ' τη Σελήνη

Κάτω απ' τη Σελήνη

Σ' αγαπώ ή σε μισώ;

Κάτω απ' τη Σελήνη, κάτω απ' τη Σελήνη

Κάτω απ' τη Σελήνη

[Στροφή 2: Sigma]

Κάνω smooth livin', είμαι στο φεγγάρι

Έλα μια φορά, μετά φύγε πάλι

Όταν σε βλέπω κάτι με πιάνει, και δεν το 'χω πάθει με καμία άλλη

Είμαι το τσιγάρο της, μ' απολαμβάνει, μετά χάνομαι σαν τον καπνό

Ταυτόχρονα σ' αγαπώ και σε μισώ

Αν σε χρειαστώ, ξέρω πού θα σε βρω

[Προ-Ρεφρέν: Sigma]

Όταν χαράζει, σε χάνω

Δεν έχω καταλάβει τι κάνω

Είσαι το σκοτάδι, σε ξέρω

Μου λείπεις, σε ψάχνω

[Ρεφρέν: Sigma]

Ξέρω πού θα σε βρω

Κάτω απ' τη Σελήνη, κάτω απ' τη Σελήνη

Κάτω απ' τη Σελήνη

Ξέρω πού θα σε βρω

Κάτω απ' τη Σελήνη, κάτω απ' τη Σελήνη

Κάτω απ' τη Σελήνη

Ξέρω πού θα σε βρω

Κάτω απ' τη Σελήνη, κάτω απ' τη Σελήνη

Κάτω απ' τη Σελήνη

Σ' αγαπώ ή σε μισώ;

Κάτω απ' τη Σελήνη, κάτω απ' τη Σελήνη

Κάτω απ' τη Σελήνη