Άλμπουμ

Selini

Sigma

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Σελήνη
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με τίτλο NAOMI και φιγούρα μπροστά από αυτοκίνητο
2026
NAOMI
Καλλιτεχνικό εξώφυλλο άλμπουμ με θολή μπλε φιγούρα σε κίνηση.
2025
PARANOÓ
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με φιγούρα να αιωρείται πάνω από πράσινη φωτιά.
2024
FOTIA
Καλλιτέχνης με σταυρό σε έντονο κόκκινο φωτισμό με γραφικά εφέ και σήμα Parental Advisory
2024
ELECTRIC
2023
Oute Ligo
Κόκκινο εξώφυλλο άλμπουμ με κρυστάλλινη καρδιά μέσα σε σφαίρα
2023
AGAPI