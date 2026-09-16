Άλμπουμ

Oute Ligo

Sigma

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
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Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με τίτλο NAOMI και φιγούρα μπροστά από αυτοκίνητο
2026
NAOMI
Καλλιτεχνικό εξώφυλλο άλμπουμ με θολή μπλε φιγούρα σε κίνηση.
2025
PARANOÓ
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με φιγούρα να αιωρείται πάνω από πράσινη φωτιά.
2024
FOTIA
Καλλιτέχνης με σταυρό σε έντονο κόκκινο φωτισμό με γραφικά εφέ και σήμα Parental Advisory
2024
ELECTRIC
Κόκκινο εξώφυλλο άλμπουμ με κρυστάλλινη καρδιά μέσα σε σφαίρα
2023
AGAPI
Καλλιτέχνης με φουτουριστικά γυαλιά ηλίου και σκούρο τζάκετ σε μαύρο φόντο
2022
INSOMNIA