Άλμπουμ

FOTIA

Sigma

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    ΦΩΤΙΑ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
NAOMI
2025
PARANOÓ
2024
ELECTRIC
2023
AGAPI
2022
INSOMNIA
2020
Karma