Άλμπουμ

Karma

Sigma

Κυκλοφόρησε το 2020
Λίστα Τραγουδιών
    Κάρμα
    IIWII
    Φοβάμε
    Sorry
    Φώτα
    Balenciaga
    Κύμα
    Daze
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