Άλμπουμ

ELECTRIC

Sigma

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    NECROPOLIS
    1+1
    ΠΙΕΣ
    ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
    ΜΑΝΙΑ
    MONA LISA
    ΑΝΑΠΝΟΗ
    ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
    ΜΙΛΑ ΜΟΥ
    AURORA
    COUPE
    ΧΡΩΜΑΤΑ
    ΣΗΜΕΙΟ ΜΗΔΕΝ
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