5 AM GOODBYES

[Intro: Brando,

Monsters

]

Πώς μ' ένα μήνυμα τελειώνεις τα πάντα; (Μόνο lies, lies, lies, lies)

Στην Αλεξάνδρας τάπα, κομμάτια

(Lost paradise)

[Chorus: Brando,

Monsters

]

Γραμμές στο πιάτο, three stripes (Yeah)

Καλά κορίτσια, bad vibes (Yeah)

Πώς κόβεις επαφές, ties; (Yeah)

5AM goodbyes

Μωρό μου, εγώ δεν προσπαθώ, κι ας μου 'λεγες πως θα 'σαι εδώ

(5AM goodbyes)

Πονάνε, παράλογο, χορεύουμε απόψε με τον διάβολο (5AM goodbyes)

Τα λόγια μας ξέχασες, σαν να μη σημαίνω κάτι μ' έδιωξες (5AM goodbyes)

Έτσι απλά το τέλειωσες, για 'μένα έχεις φύγει πια, πέθανες

(5AM goodbyes)

[Verse 1: Brando]

Μου 'λεγες πως θα 'σαι για πάντα εδώ

Μα τελικά σε μια στιγμή αλλάζουν όλα για πάντα

Μαύροι κύκλοι, κόκκινα μάτια

Κάτω από το σπίτι σου ζάντα θα έρθω, για να σε προσέχω από μακριά (Μόνο lies, lies, lies, lies, lost paradise)

[Chorus: Brando,

Monsters

]

Γραμμές στο πιάτο, three stripes

(Yeah)

Καλά κορίτσια, bad vibes (Yeah)

Πώς κόβεις επαφές, ties; (Yeah)

5AM goodbyes

Μωρό μου, εγώ δεν προσπαθώ, κι ας μου 'λεγες πως θα 'σαι εδώ

(5AM goodbyes)

Πονάνε, παράλογο, χορεύουμε απόψε με τον διάβολο (5AM goodbyes)

Τα λόγια μας ξέχασες, σαν να μη σημαίνω κάτι μ' έδιωξες (5AM goodbyes)

Έτσι απλά το τέλειωσες, για 'μένα έχεις φύγει πια, πέθανες

(5AM goodbyes)

[Verse 2: Monsters]

Μα ακόμα μέσα μου πιστεύω λίγο πως θα σ' έχω ξανά

Πεθαίνω στην ιδέα ότι κάποιος άλλος σ' έχει αγκαλιά

Τα πάντα σου 'δωσα, μα

Μα το τέλος παίζω πάντα σε replay

Κάτω από το σπίτι σου θα 'ρθω

Δεν με ενδιαφέρει το σωστό, δεν με ενδιαφέρει ποιος φταίει (Yeah)

Να πεις στον μαλάκα πως θα έρθω μία μέρα να τον βρω, να προσέχει τι λέει (Yeah)

Ήθελα μαζί σου να το ζήσω σαν rockstar, να πεθάνουμε νέοι

Έχεις τη καρδιά μου, πώς περίμενες να λέιπεις κι εγώ να 'μαι ΟΚ;

[Outro: Brando]

5AM goodbyes

5AM goodbyes

5AM goodbyes

5AM goodbyes

We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number, or try your call again. This is a recording