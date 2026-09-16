Άλμπουμ

ROOKIE OF THE YEAR (Deluxe Edition)

Solmeister

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Tommy Shelby
    Omertà
    Rookie of the Year
    ΓΚΡΑΜΜΥ
    Tap Out
    VMA
    Muratti
    Backrooms
    La Bombonera
    ΝΥΝ
    Workaholic
    ΠΑΕΙ ΠΟΛΥ
    Cayenne
    Strawberry Kush
    5 AM GOODBYES
    River
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Παρωδία εξωφύλλου περιοδικού με δύο άνδρες σε στυλ δεκαετίας του 2000 και έντονα γραφικά.
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Ασπρόμαυρο κοντινό πλάνο ματιού με έντονη σκίαση και την επιγραφή ΝΥΧΙΕΣ
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