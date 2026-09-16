(solmeister) (verse)

Ya για οσους ερωτευτικαν πες μια προσευχη η αγαπη ειναι αλατι σε μεγαλη πληγη ποναει πολλυ ειμαι high πολλυ η κορδεινη με την sprite παει πολλυ η ανατολη παλι λαμπη πολλυ κοιταζω το φεγκαρι που κοιταζεις και εσυ δεν μπορω να μαι εκει ειν'η καρδια μου μιση το να εισαι μακρια μου aby baby παει πολλυ

(brando) (Chorus)

Yo τα παρατησες νωρις δεν εκανες οτι μπορουσες στα μεγαλα λογια ησουν καλη εκανες οτι μπορουσες με την σιωπη μου ειπα οσα προσπαθουσες το ξερεις οτι σε αγαπω αλλα το πως βλεπεις το κοσμο ειναι nasty ηθελα μια να εμπιστευτω να χτισω κατι lastιng αλλα τι σχεση μας εβλεπες μαχη το τοξικο περιβαλλον σε αλλαζει δεν το αλλαζεις trust me για αυτο αν κοιταξεις το day just που φορας θα δεις πως ειναι ωρα να φυγω mon'ami γιατι να αλαξεις ζωη ζωη μου δυσκολο η ζωη ειναι μικρη το να εισαι μακρια μου παει πολλυ αλλα μου παει πολλυ

(monsters) (chorus)

Δεν σε χρειαζομαι μωρο μου εισαι shady as fuck μπλοφαρεις οταν μου μιλας κολαρω κανεις μακ εχεις αγγελικη μορφη αλλα εισαι δεμονας η σχεση μας πιο εκτεταμενη και απο κομπρεσαρ μου αρεσει να στοιχηματιζω πονταρω αν παω στην κολαση μαζι μου θα σε παρω αγαπη μου δεν θελω να σου λειψω ya ειμαι μεθυσμενος και σε θελω διπλα στην οδο να ερθω να σε γα α α ya 5 το χαραμα σηκωνεις το τηλεφωνω και λες να μην σε ξαναενοχλησω το να μεινεις μακρια μου παει πολλυ μα ετσι τουλαχιστον θα βγαλω νεο δισκο

(solmeister) (verse)

Για οσους ερωτευτικαν πες μια προσευχη η αγαπη ειναι αλατι σε μεγαλη πληγη ποναει πολλυ ειμαι high πολλυ η κορδεινη με την sprite παει πολλυ η ανατολη παλι λαμπη πολλυ κοιταζω το φεγκαρι που κοιταζεις και εσυ δεν μπορω να μαι εκει ειν'η καρδια μου μιση το να εισαι μακρια μου baby baby παει πολλυ

(yoda priest) (chorus)

Αγαπαω την καρδια σου που χτυπαει το σωμα σου που σπαει το πως περπατας στη ζωη και το δρομο αν αγαπας κιαλου εχω εναν φοβο θα κανουμε παιδια η το λεμε για να αντεξουμε το χρονο ειμαι μικρο παιδι το ξερω μα πες μου κατι οταν μπορεις γιατι λαμπουνε τα ματια σου αναμεσα στη κοκκινη την κομη που φορας και αναρωτιεμαι αν το ακουσεις τι θα πεις και αμα τ'ακουσεις πες μου κατι και σε εμενα που εχω λουσει και ειμαι απο εδω και απο εκει ειναι ανουσιο αλλα φοβαμαι ισως εκεινη γινουνε ο λογος να χαθεις

(solmeister) (chorus)

Και αυριο στο ?????? εγω κανω παρτυ μηπως και περασει και εκεινη λεει πως με εχει ξεπερασει δεν μετραν οι πρωην σου αν σε ερωτευτω μετραω μονο εγω σα να ησουνα η jacky o nasi θα περασει θα τα πιει θα σουρωσει θα τα ξεχασει θα τα γραψει θα ξενερωσει θα τα ξεχασει θα τα καψει σε κοκκινο η μαυρο θα τα τζογαρει να τα διπλασειασει δεν θα τα βγαλει θα τα πεταξει θα χαραξει στον ηλιο γαδι πηρα xanny και κρασι λιωνει το rollex σαν να ειναι atoutali 4 πηγε φυγε απο το μαγαζι και παρε την καρδια μου μαζι για οσους ερωτευτικαν πες μια προσευχη η αγαπη ειναι αλατι σε μεγαλη πληγη ποναει πολλυ ειμαι high πολλυ η κορδεινη με την sprite παει πολλυ η ανατολη παλι λαμπη πολλυ κοιταζω το φεγκαρι που κοιταζεις και εσυ δεν μπορω να μαι εκει ειν'η καρδια μου μιση το να εισαι μακρια μου baby baby παει πολλυ