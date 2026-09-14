Κι Αν
Stan
Από το Άλμπουμ Yperentasi που κυκλοφόρησε το 2023
Στίχοι
Χίλια κομμάτια έχω γίνει
Πάλι κοιμάμαι μοναχός
Πάνω στο στήθος είχα την αναπνοή σου
Αχ, αχ καρδιά μου εσύ, που έχεις μείνει
Έχεις μείνει μισή
Κι αν, κι αν τα βράδια γυρίζω
Πως ξεχνάω νομίζω
Στο μυαλό μου γυρίζουν όλα τα παλιά
Κι αν, κι αν πονάω δε σε νοιάζει
Κι αν αυτό με πειράζει
Την καρδιά μου ματώνει απόψε η μοναξιά
Σβήνω το φως να μη με δούνε
Τα λάθη μέσα στο ποτό
Σαν το κερί να τρεμοσβήνω στο σκοτάδι
Αχ, αχ καρδιά μου εσύ, που έχεις μείνει
Έχεις μείνει μισή
Κι αν, κι αν τα βράδια γυρίζω
Πως ξεχνάω νομίζω
Στο μυαλό μου γυρίζουν όλα τα παλιά
Κι αν, κι αν πονάω δε σε νοιάζει
Κι αν αυτό με πειράζει
Την καρδιά μου ματώνει απόψε η μοναξιά
Ακούστε στο Spotify