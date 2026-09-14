Χίλια κομμάτια έχω γίνει

Πάλι κοιμάμαι μοναχός

Πάνω στο στήθος είχα την αναπνοή σου

Αχ, αχ καρδιά μου εσύ, που έχεις μείνει

Έχεις μείνει μισή

Κι αν, κι αν τα βράδια γυρίζω

Πως ξεχνάω νομίζω

Στο μυαλό μου γυρίζουν όλα τα παλιά

Κι αν, κι αν πονάω δε σε νοιάζει

Κι αν αυτό με πειράζει

Την καρδιά μου ματώνει απόψε η μοναξιά

Σβήνω το φως να μη με δούνε

Τα λάθη μέσα στο ποτό

Σαν το κερί να τρεμοσβήνω στο σκοτάδι

Αχ, αχ καρδιά μου εσύ, που έχεις μείνει

Έχεις μείνει μισή

Κι αν, κι αν τα βράδια γυρίζω

Πως ξεχνάω νομίζω

Στο μυαλό μου γυρίζουν όλα τα παλιά

Κι αν, κι αν πονάω δε σε νοιάζει

Κι αν αυτό με πειράζει

Την καρδιά μου ματώνει απόψε η μοναξιά