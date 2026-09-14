Άλμπουμ

Yperentasi

Stan

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Εστριψα
    Υπέρταση
    Επικίνδυνα
    Υπάρχουν Κάτι Ψέματα
    Δε Χρειάζεται
    Toxic
    Αλήτισσα
    Για Δύο
    Όπου Βγει
    Κι Αν
    Και Όλα Αυτά Επειδή
    Για Δύο – Ντέμο Βέρσιον
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με κόκκινη ταινία σε σχήμα Χ σε μαύρο φόντο
2026
Psemata Mi Po (djDeleasis club mix)
Άνδρας με κόκκινη κολλητική ταινία στο στόμα και ανοιχτό πουκάμισο σε εξώφυλλο τραγουδιού.
2026
Psemata Mi Po
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με κυκλαδικό ειδώλιο αρπιστή μέσα στη θάλασσα
2026
Τα Δικά Μου Νησιώτικα
Άνδρας καλλιτέχνης με μαύρη μπλούζα και κόκκινο παντελόνι κάθεται στο πάτωμα σε εξώφυλλο άλμπουμ.
2026
Μαζί στον Παράδεισο
Αφίσα με καλλιτέχνη σε κόκκινο φόντο και διπλή έκθεση με πλήθος σε συναυλία
2025
Μια Νύχτα Στον Σταν (Ζωντανά)
Καλλιτέχνης ποζάρει σε λευκό φόντο για εξώφυλλο τραγουδιού με τίτλο ΚΡΑΤΑ
2025
Κράτα