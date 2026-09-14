Πίσω από την κάθε λέξη

τη βροχή έχεις διαλέξει

πως να αντέξει η αγάπη

όταν μπλέξει με το δάκρυ.

Πια δεν είσαι ο εαυτό σου

μια σκιά σε έχει μαγέψει

και ακονίζεις το θυμό σου

λάθος που σ' είχα πιστέψει.

Λέω να φύγω τη χαρά μου πνίγω

στου καημού τα μαύρα τα νερά

δωσ΄ μου κάτι να φοράει η αγάπη

σου 'χα πει μα ξέρω πια καλά.

Υπάρχουν κάτι ψέματα

που έγιναν συνήθεια

στον πόλεμο του έρωτα

εχθρός με την αλήθεια.

Υπάρχουν κάτι ψέματα

με δυο βλέμματα

τα αισθάνεται η καρδιά

Μην περιμένεις θαύματα

τόσα τραύματα

δεν γιατρεύονται έτσι απλά

υπάρχουν κάτι ψέματα

τώρα σ' έμαθα.

Πίσω από τη λογική σου

ναρκοπέδιο οι σκέψεις

με λαβύρινθο σου μοιάζει

όποιο δρόμο επιλέξεις.

Υποσχέθηκες τα πάντα

και τα πάντα μου 'χεις πάρει

τόσα λάθη μου 'χεις κάνει

πως ζητάς να δώσω χάρη.

Λέω να φύγω τη χαρά μου πνίγω

στου καημού τα μαύρα τα νερά

δωσ΄ μου κάτι να φοράει η αγάπη

σου 'χα πει μα ξέρω πια καλά.

Υπάρχουν κάτι ψέματα

που έγιναν συνήθεια

στον πόλεμο του έρωτα

εχθρός με την αλήθεια.

Υπάρχουν κάτι ψέματα

με δυο βλέμματα

τα αισθάνεται η καρδιά

Μην περιμένεις θαύματα

τόσα τραύματα

δεν γιατρεύονται έτσι απλά

υπάρχουν κάτι ψέματα

τώρα σ' έμαθα.