Νέρο Και Χώμα

[Ρεφρέν: Μελίνα Ασλανίδου]

Πες μου που να βρω τώρα νερό και χώμα

Να πλάσω αγάπη, να 'χει άλλο χρώμα

Αφού η καρδιά μου, φοράει ένα σώμα

Και τα φιλιά μου έχουν ένα στόμα

Πες μου που να βρω τώρα νερό και χώμα

Να πλάσω αγάπη, να 'χει άλλο χρώμα

Αφού η καρδιά μου, φοράει ένα σώμα

Και τα φιλιά μου έχουν ένα στόμα

[Κουπλέ 1: Μιχάλης Κουϊνέλης]

Σε σένα πάλι το μυαλό μου κολλημένο και δε σώνομαι

Τα λόγια μου μπερδεύω όταν σε βλέπω και αγχώνομαι

Η γη κάτω απ' τα πόδια μου δονείται Παναγιά μου

Και πάλι αναρωτιέμαι αφού ένα σώμα έχει η καρδιά μου

Και τα φιλιά μου μόνο ένα στόμα

Αποτελεί σχεδόν μυστήριο, που αλλάζω όλο χρώμα

Και στέκομαι μονάχος μου και σκέφτομαι συνάμα

Αυτό που ζω είναι χαρά ή μήπως κάνα δράμα;

[Ρεφρέν: Μελίνα Ασλανίδου]

Πες μου που να σε ρίξω, που να σ' αφήσω

Δάκρυ μου μονο, δάκρυ μου περίσσο

Αφού η καρδιά μου φοράει ένα σώμα

Και τα φιλιά μου έχουν ένα στόμα

[Κουπλέ 2: Μιχάλης Κουϊνέλης]

Φυλακισμένη στο μυαλό μου, τα κλειδιά που να τα έβαλα;

Ν' ανοίξω για να φύγεις, από μέσα μου πως σ' έβγαλα

Να πω στον εαυτό μου μπας και ησυχάσω

Να πάω εκεί που μ' αγαπούν λιγάκι να κουρνιάσω

Κι ίσως να σε ξεχάσω εκεί μες στη ρουτίνα μου

Για κοίτα όμως είσαι πίσω απ' την κουρτίνα μου

Στέρεψα από νερό, τέλειωσε και το χώμα

Και η καρδιά μου δυστυχώς έχει μόνο ένα σώμα

[Ρεφρέν: Μελίνα Ασλανίδου]

Πες μου που να βρω τώρα νερό και χώμα

Να πλάσω αγάπη, να 'χει άλλο χρώμα

Αφού η καρδιά μου, φοράει ένα σώμα

Και τα φιλιά μου έχουν ένα στόμα

[Κουπλέ 3: Μιχάλης Κουϊνέλης]

Τα έρμα τα φιλιά μου, που φιλιά ποτέ δε χόρτασαν

Τα χείλη σου αν φίλαγαν, θα νιώθαν ότι γιόρταζαν

Και θ' άρχιζε η καρδιά πάλι να κοπανάει

Όπως βροντάει ο ουρανός που κλαίει όταν πονάει

Και μπάπα μπούπα οι βροντές

Χτυπάς στο λέω άλλες χορδές

Ένα φιλί αν σου 'δινα, ένα φιλί στο στόμα

Θα 'κοβα τη γη στα δυο, να βρω νερό και χώμα

[Ρεφρέν: Μελίνα Ασλανίδου]

Θέλω να σε φιλήσω κι ας αμαρτήσω

Τα μέσα μου με σένα να γεμίσω

Φοβάμαι όμως πως αν σ' αγγίξω

Άλλη πληγή καινούρια πως θ' ανοίξω

Σ' έχω αγαπήσει, σ' έχω ποθήσει

Νερό εγώ, χώμα εσύ, κάτι θ' ανθίσει

Μα η καρδιά μου, φοράει ένα σώμα

Και τα φιλιά μου έχουν ένα στόμα