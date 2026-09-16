Άλμπουμ

Me Fonazoune Me To Mikro Mou

Σταβέντο

Κυκλοφόρησε το 2016
Λίστα Τραγουδιών
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    Να Με Δικαιολογήσεις
    Μες Στο Σπίτι Δε Μένει Κανείς
    Το Άρωμα
    Δάκρυα
    Νέρο Και Χώμα
    Όμως Μετά
    Το Λάθος Και Το Πάθος
    Με Φωνάζουνε Με Το Μικρό Μου
    Ας Πούμε Πως Υπάρχεις
    Ο Ξένος Άνθρωπος
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο του τραγουδιού «10 Lexeis» από τους Stavento με άνδρα σε μαύρο φόντο.
2026
10 Λέξεις
Εξώφυλλο μουσικού single με εικονογράφηση κόκκινου λουλουδιού σε μαύρο φόντο
2025
Για σένα που λατρεύω
Εξώφυλλο μουσικού single με σιλουέτες δύο ανδρών σε γκρι φόντο και τον τίτλο MONOMAXOI.
2025
Μονομάχοι
Κολλάζ εξωφύλλου με έναν άνδρα με μούσι και μια γυναίκα με γυαλιά ηλίου και τίτλο Stavento x Lila.
2024
Χειρονομίδα
Εξώφυλλο τραγουδιού με έναν άνδρα και μια γυναίκα σε pop art στυλ.
2024
Πριν Σε Γνωρίσω (Τα Κακώς Κείμενα)
Ο τραγουδιστής των Stavento ξαπλωμένος δίπλα σε έναν σκύλο για το εξώφυλλο «Για Σένα».
2024
Για Σένα