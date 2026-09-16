ΤΕΤΑΒΤΑΒ (feat. Στέφανος Πιτσινιάγκ

[Verse 1: Stefanos Pitsiniagkas]

Από μια τύχη τυχερά βρεθήκαμε

Ίσως στο τέλος να ερωτευτήκαμε

Εσύ θα χάσεις αν με χάσεις μάθε το

Και τότε ότι είναι να πάθεις, πάθε το

[Chorus: Stefanos Pitsiniagkas]

Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά τα τα τα τα

Και το κορμί μου σε ζητά τα τα τα τα

Θέλω τα βράδια μας καυτά τα τα τα τα

Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά τα τα τα τα

[Verse 2: Mohamed Ramadan]

يا قلبي ما كفاياك تفكير في اللي راح

ولا إنت موعود بالحزن والجراح

تأمن اللي خانك، تشتري اللي باعك

ومش لاقي الإيد اللي تطبطب

[Chorus: Mohamed Ramadan]

طبطب حبيبي

تطبطب عليا

تطبطب حبيبي

تطبطب شوية

تطبطب حبيبي

تطبطب عليا

تطبطب حبيبي

تطبطب شوية

[Chorus: Stefanos Pitsiniagkas]

Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά τα τα τα τα

Και το κορμί μου σε ζητά τα τα τα τα

Θέλω τα βράδια μας καυτά τα τα τα τα

Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά τα τα τα τα

[Verse 3: Mohamed Ramadan]

من الجري ورا المال شيبنا وحالنا مال

بندور ع الحلال، كتروا الشمال

نعمل إيه يا عم؟ (يا عم)

نعمل إيه يا خال؟ (يا خال)

ومش لاقي الإيد اللي تطبطب

[Chorus: Mohamed Ramadan]

طبطب حبيبي

تطبطب عليا

تطبطب حبيبي

تطبطب شوية

تطبطب حبيبي

تطبطب عليا

تطبطب حبيبي

تطبطب شوية

[Chorus: Stefanos Pitsiniagkas]

Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά τα τα τα τα

Το βλέμμα μου σαν σε κοιτά τα τα τα τα

Σπάω το ρίχνω στα ποτά τα τα τα τα

Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά τα τα τα τα

[Verse 4: Mohamed Ramadan]

محتاج أتدلع حبة حبيبي

أنا عاوز أتدلع طيب

ليه بتحب القسوة حبيبي؟

شكلك كده شرير مش طيب

لأ ما تجيش على قلبي يا بيبي

حس عشان أنا قلبي رهيف

ومش لاقي الإيد اللي تطبطب

[Chorus: Mohamed Ramadan]

طبطب حبيبي

تطبطب عليا

تطبطب حبيبي

تطبطب شوية

تطبطب حبيبي

تطبطب عليا

تطبطب حبيبي

تطبطب شوية

[Chorus: Stefanos Pitsiniagkas]

Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά τα τα τα τα

Και το κορμί μου σε ζητά τα τα τα τα

Θέλω τα βράδια μας καυτά τα τα τα τα

Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά τα τα τα τα

Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά τα τα τα τα

Και το κορμί μου σε ζητά τα τα τα τα

Θέλω τα βράδια μας καυτά τα τα τα τα

Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά τα τα τα τα