Άλμπουμ

TETABTAB (feat. Stefanos Pitsiniagkas)

Στέφανος Πιτσίνιαγκας

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    ΤΕΤΑΒΤΑΒ (feat. Στέφανος Πιτσινιάγκ
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Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας στο εξώφυλλο του single Δυνατά
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Dynata
Εξώφυλλο τραγουδιού με δύο άνδρες με γυαλιά ηλίου μπροστά από αυτοκίνητο
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TETABTAB (Ta Ta Ta)