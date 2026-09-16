Έλα, έλα, έλα.

Κούκλα μου σε θέλω

αρρωσταίνω, τι παθαίνω,

αχ, αχ, αχ.

Κούκλα μου χορεύεις,

με μαγεύεις, με παιδεύεις,

αχ, αχ, αχ.

Κούνια μπέλα το κορμί

τι αστέρι είσαι εσύ,

αχ, αχ, αχ.

Κούνια μπέλα το κορμί

μου ‘κανες ζημιά πολύ,

αχ, αχ, αχ.

Το κορμί σου καίει,

έλα πιο κοντά μου λέει,

έλα, έλα, έλα,

έλα κι είσαι οκ.

Κούνια μπέλα το κορμί

μου ‘κανες ζημιά πολύ,

αχ, αχ, αχ.