Για Μια Ρόζα

Ένα τσιγάρο είναι η ζωή κι ένα ποτό ο πόνος,

ένα βαρύ ζειμπέκικο, που το χορεύεις μόνος..

Ταξίδι στο ανέγγιχτο, στο άφημα της τύχης

με μοναχό σου σύμμαχο, το φως της Σαλονίκης..

Αλήθεια σου το όνειρο, η αγάπη και το πάθος

έστω και σε μια εποχή και σ’ έναν κόσμο λάθος.

Ειλικρινής κι αυθεντικός, πιστός σ’ ότι αγαπούσες

αν σήμερα σε άκουγα ξέρω, θα τραγουδούσες

"Χάρε οι μάγκες φεύγουνε χορεύοντας ζειμπέκικο,

στον ουρανό γυρεύουνε, βαρύ τσιγάρο σέρτικο..

Για μία «Ρόζα» τραγουδούν γιορτή τους μοιάζει ο Θάνατος,

Χάρε δεν είσαι τελικά μόνο εσύ Αθάνατος…''

Ένα τσιγάρο είναι η ζωή κι ένας σκοπός αντρίκιος,

πάντα κοιτούσες χαμηλά, Έλληνας ήσουν γνήσιος..

Τα πρέπει δε σου ταίριαζαν, με θέλω προχωρούσες,

Αν ήσουν σήμερα εδώ, ξέρω θα τραγουδούσες...