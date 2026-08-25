Kardia Mou Liono

Βάγγος Δανέζης

Από το Άλμπουμ Kardia Mou Liono που κυκλοφόρησε το 2026
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify