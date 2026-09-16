Μια Καλημέρα – Λάιβ

Πέρασα να σου πω μια καλησπέρα

πόσα φεγγάρια απ’ τη ζωή σου πέρα

ποιος είπε ότι η απόσταση λυτρώνει

βασίλισσα εσύ κι εγώ το πιόνι

Το πιο γλυκό σου χάρισέ μου βλέμμα

η αλήθεια είναι πως διψώ για ψέμα

αχ είναι η αγάπη μου για σένα

μαχαίρι που πληγώνει μόνο εμένα

Σ’ ένα σεντόνι ομίχλης τυλιγμένη

λόγια παλιά θυμάσαι μεθυσμένη

δεν κάνεις όνειρα αν δε ζεις το τώρα

πέσε πάνω στην άνοιξη με φόρα

Πέρασα να σου πω μια καλησπέρα

Πόσα φεγγάρια απ’ τη ζωή μου πέρα

δεν ξέρω τι περνάει και τι θα μείνει

μα θα `ρχομαι κοντά σου ό,τι κι αν γίνει