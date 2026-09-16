Πανηγυριώτικο
Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Από το Άλμπουμ I Fani, An Isoun Aggelos Kai Alles Epityhies που κυκλοφόρησε το 2022
Στίχοι
Στου φεγγαριού το γυρισμό
το γυρισμό σου πίστεψα
τα μάτια σου τα γύρεψα.
Όσο κι αυτό είναι πορφυρό
στο μέτωπο σου το σγουρό
σγουρή και πορφυρόχειλη
τόσο με πότισες χολή.
Να σε συντύχω μήνυσα
σου μήνυσα και καρτερώ
απόκριση τόσον καιρό.
Μ’ έλα από τον, να σε χαρώ
έλα από τον πλατύ γιαλό
γιατί έχω χρόνους να σε ιδώ.
Στείλε μου γράμμα, στείλε μου
στείλε γράμμα και γραφή
ν’ αρχίσουν όλα απ’ την αρχή.
Πάρε χαρτί να σε χαρώ,
να σε χαρώ και γράψε τα
κι αν μετανιώσεις κάψε τα.
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