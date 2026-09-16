Πανηγυριώτικο

Στου φεγγαριού το γυρισμό

το γυρισμό σου πίστεψα

τα μάτια σου τα γύρεψα.

Όσο κι αυτό είναι πορφυρό

στο μέτωπο σου το σγουρό

σγουρή και πορφυρόχειλη

τόσο με πότισες χολή.

Να σε συντύχω μήνυσα

σου μήνυσα και καρτερώ

απόκριση τόσον καιρό.

Μ’ έλα από τον, να σε χαρώ

έλα από τον πλατύ γιαλό

γιατί έχω χρόνους να σε ιδώ.

Στείλε μου γράμμα, στείλε μου

στείλε γράμμα και γραφή

ν’ αρχίσουν όλα απ’ την αρχή.

Πάρε χαρτί να σε χαρώ,

να σε χαρώ και γράψε τα

κι αν μετανιώσεις κάψε τα.