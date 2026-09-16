Θαλασσινό

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Από το Άλμπουμ I Fani, An Isoun Aggelos Kai Alles Epityhies που κυκλοφόρησε το 2022
Στίχοι

Θέλω να βλέπω να γυρνάς τα μάτια σου να κλείνεις
κι όλα τα άστρα να μετράς της παιδικής μου μνήμης
να `ναι ο αέρας το πανί κι όνειρο το καράβι
κι απ’ το βυθό ως την ακτή να `ρθει απαλά το βράδυ.

Θάλασσα πνοή και φως μου
Στείλε το φιλί σου δώσ’ μου
να ξανάβρω την αγάπη
στο παράθυρο του κόσμου.

Στο πανηγύρι να φοράς της νιότης τις ελπίδες
να `ν το τραγούδι μισεμός αγάπη που δεν είδες
κι όσοι ποθήσαν γυρισμό ταξίδια μυρωμένα
να `ρθουν στα πόδια σου κυρά με τα κουπιά σπασμένα.

Θάλασσα πνοή και φως μου
στείλε το φιλί σου δώσ’ μου
να ξανάβρω την αγάπη
στο παράθυρο του κόσμου.

Αν μ’ αρνηθείς μη μου το πεις να μην το μαρτυρήσεις
γαληνεμένη να σταθείς τον κύκλο να φωτίσεις
κι όταν φουρτούνα θα γενείς θα `ρθω να σ’ ανταμώσω
και στην υγρή σου αγκαλιά θα μπω και θα τελειώσω.

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