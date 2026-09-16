Θέλω να βλέπω να γυρνάς τα μάτια σου να κλείνεις

κι όλα τα άστρα να μετράς της παιδικής μου μνήμης

να `ναι ο αέρας το πανί κι όνειρο το καράβι

κι απ’ το βυθό ως την ακτή να `ρθει απαλά το βράδυ.

Θάλασσα πνοή και φως μου

Στείλε το φιλί σου δώσ’ μου

να ξανάβρω την αγάπη

στο παράθυρο του κόσμου.

Στο πανηγύρι να φοράς της νιότης τις ελπίδες

να `ν το τραγούδι μισεμός αγάπη που δεν είδες

κι όσοι ποθήσαν γυρισμό ταξίδια μυρωμένα

να `ρθουν στα πόδια σου κυρά με τα κουπιά σπασμένα.

Θάλασσα πνοή και φως μου

στείλε το φιλί σου δώσ’ μου

να ξανάβρω την αγάπη

στο παράθυρο του κόσμου.

Αν μ’ αρνηθείς μη μου το πεις να μην το μαρτυρήσεις

γαληνεμένη να σταθείς τον κύκλο να φωτίσεις

κι όταν φουρτούνα θα γενείς θα `ρθω να σ’ ανταμώσω

και στην υγρή σου αγκαλιά θα μπω και θα τελειώσω.