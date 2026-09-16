Τόσες Αποστάσεις

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Από το Άλμπουμ I Fani, An Isoun Aggelos Kai Alles Epityhies που κυκλοφόρησε το 2022
Στίχοι

Τόσες αποστάσεις τόσα χρόνια τώρα
με αστερισμούς και τροχοφόρα
δορυφορικά γράφεις κουβεντιάζεις
θες να πας μακριά κι όλα τα αλλάζεις

Το ιδανικό σου μένος σχηματίζεις
ίσια δεν μπορείς κι αλληθωρίζεις
λάθος τέχνη κι όνειρο θες να πιστεύεις
κλέβεις κι όμως πλάι στην άνοιξη ανθίζεις

Πού γυρνάς σε τόσες πόλεις και πλατείες
στα λιμάνια στα νησιά στις συναυλίες
πλάι στις ράγες πλάι στα παλιά τα τραίνα
ψιθυρίζεις λόγια πού’ ναι πικραμένα

Το κοινό κοιτάς και δεν τ’ αναγνωρίζεις
τούτη την ορχήστρα που όλο την κουρδίζεις
και προσμένεις κάτι που δεν ξέρεις να ‘ρθει
κάτι σιωπηλό σαν της ψυχής τα βάθη

Σαν τα λόγια να `ναι μια φάλτσα χορωδία
με φωνή που τρέμει πλάι στη μελωδία
τούτο το τραγούδι σε’ χει υπνωτίσει
και δεν λέει να’ βρει δρόμο να σ’ αφήσει

Νιώθεις όμως κάπου μες το στήθος ίσως
να στριφογυρνά ένα φως, κάτι σαν ήχος
ήχος καθαρός σαν του ουρανού το τείχος
στίχος απαλός σαν της καρδιάς ο χτύπος

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