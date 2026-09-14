Όταν μέσα σου πονάς

Και δεν ξέρεις τι ζητάς

Από ‘δω και εκεί γυρνάς

Και ας διάλεξες να φύγεις απ’ το πλάι μου

Εγώ θα βρω τον τρόπο και την άκρη μου

Να ζήσω επιτέλους για πάρτη μου

Στο party μου - Θα ζήσω - Για μένα

Πώς να σ’ ονειρευτώ έστω για λίγο

Να ζήσω, τώρα, πες μου

Σε πιο party να βγω για να ξεφύγω

Να ζήσω, τώρα, πες μου

Τα βράδια μέσα στην σιωπή

Τα αστέρια σε ρωτάνε γιατί

Γιατί δεν είμαστε μαζί

Και ας διάλεξες να φύγεις απ’ το πλάι μου

Εγώ θα βρω τον τρόπο και την άκρη μου

Να ζήσω επιτέλους για πάρτη μου

Στο party μου -Θα ζήσω - Για μένα