Άλμπουμ

Yposhesi

Vegas

Κυκλοφόρησε το 2015
Λίστα Τραγουδιών
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    Εγώ Το Διάλεξα
    Βαθιά Νερά
    Solo
    Χίλιες Φορές
    Υπόθεση
    Φίλοι Καλοί
    Ότι Δίνεις
    Πεδίο Μάχης
    Party
    Θέλω Να Ξαναρχίσω
    Ακόμα
    Dale
    Παιδιά Της Νύχτας
    I Saw You With Him
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