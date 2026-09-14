Άλμπουμ

Sislerin Ardında

Vegas

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Yokum Yanında
    Sorma Beni
    Hastanenin Önünde
    Görmezden Gel
    Bedel
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