Άλμπουμ

Goodfellaz

Vegas

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Intro
    Goodfellaz
    Hold on Me
    Money Ova Everything
    Never Satisfied
    All My Life
    Phone Call With Mom
    Momma Told Me
    Woosah
    The Letter
    She Tried It
    Your World
    Take You Home
    Outro
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