Άλμπουμ

Strong Echo

Vegas

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Strong Echo
    Longing for deviance
    Viable
    Inevitable fate
    Take me in your area
    Maybe next chance
    Chin up
    My Best Life
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