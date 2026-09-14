Άλμπουμ

Real And Bad

Vegas

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Real And Bad
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2025
Strong Echo
2025
Arbitrary
2025
Sislerin Ardında
2025
Goodfellaz
2024
Risk
2024
Faktortép (2017)