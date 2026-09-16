Αν Γυρνούσα Πίσω Το Χρόνο
Γιάννα Τερζή
Από το Άλμπουμ Ase Me Na Taxidepso που κυκλοφόρησε το 2008
Στίχοι
Πες μου το ψέμα που με πείθει
να μην την έχω τη φυγή
βλέπεις αυτό το παραμύθι
είναι ανάγκη και πληγή
Αν γυρνούσα πίσω το χρόνο
θ’αγαπούσα εσένα μόνο
να σε διώξω δε μ’έχουν μάθει
τ’ασυγχώρητά σου τα λάθη
Αν γυρνούσα πίσω το χρόνο
θα κοιτούσα εσένα μόνο
κι ας περνάω τόσα μαζί σου
μη μιλάς κοιμήσου σ’ αγαπώ
Παίξε με λόγια σου παγίδες
και πήγαινέ με πουθενά
κάνε το δάκρυ πως δεν είδες
όταν θα διαλυθώ ξανά
Αν γυρνούσα πίσω το χρόνο
θ’αγαπούσα εσένα μόνο
να σε διώξω δε μ’έχουν μάθει
τ’ασυγχώρητά σου τα λάθη
Αν γυρνούσα πίσω το χρόνο
θα κοιτούσα εσένα μόνο
κι ας περνάω τόσα μαζί σου
μη μιλάς κοιμήσου σ’ αγαπώ
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