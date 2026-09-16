Πες μου το ψέμα που με πείθει

να μην την έχω τη φυγή

βλέπεις αυτό το παραμύθι

είναι ανάγκη και πληγή

Αν γυρνούσα πίσω το χρόνο

θ’αγαπούσα εσένα μόνο

να σε διώξω δε μ’έχουν μάθει

τ’ασυγχώρητά σου τα λάθη

Αν γυρνούσα πίσω το χρόνο

θα κοιτούσα εσένα μόνο

κι ας περνάω τόσα μαζί σου

μη μιλάς κοιμήσου σ’ αγαπώ

Παίξε με λόγια σου παγίδες

και πήγαινέ με πουθενά

κάνε το δάκρυ πως δεν είδες

όταν θα διαλυθώ ξανά

Αν γυρνούσα πίσω το χρόνο

θ’αγαπούσα εσένα μόνο

να σε διώξω δε μ’έχουν μάθει

τ’ασυγχώρητά σου τα λάθη

Αν γυρνούσα πίσω το χρόνο

θα κοιτούσα εσένα μόνο

κι ας περνάω τόσα μαζί σου

μη μιλάς κοιμήσου σ’ αγαπώ