Άλμπουμ

Ase Me Na Taxidepso

Γιάννα Τερζή

Κυκλοφόρησε το 2008
Λίστα Τραγουδιών
    Αν Γυρνούσα Πίσω Το Χρόνο
    Απίστευτο
    Μόνο Εσένα Θέλω
    Δεν Φαντάζεσαι
    Στην Αγκαλιά Της
    Εδώ Και Τώρα
    Απλά Υπάρχουμε
    Θα ‘θελα Να Ξέρω
    Τρεις Το Ξημέρωμα
    Δεν Τόλμησες
    Ξέχασέ με
    Άσε Με Να Ταξιδέψω
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