Απλά Υπάρχουμε
Γιάννα Τερζή
Από το Άλμπουμ Ase Me Na Taxidepso που κυκλοφόρησε το 2008
Στίχοι
Στον καναπέ εσύ κι εγώ στα όνειρά μου
δυο δρόμοι χωριστοί ανοίγονται μπροστά μου
ραγίζει το γυαλί κι όπου να’ναι σπάει
το λέει η σιωπή, το λέει και πονάει
Απλά υπάρχουμε όμως δε ζούμε
απ’την αλήθεια δυστυχώς πώς να κρυφτούμε
απλά υπάρχουμε και τίποτα άλλο
αν είναι αγάπη αυτό που ζούμε αμφιβάλλω
Στον κόσμο σου κι εγώ σε έναν άλλον
δυο άγνωστοι γνωστοί στο ίδιο περιβάλλον
τα λόγια περιττά στα χείλη μας που καίνε
τα μάτια μας κι αυτά δακρύζουνε και λένε
Απλά υπάρχουμε όμως δε ζούμε
απ’την αλήθεια δυστυχώς πώς να κρυφτούμε
απλά υπάρχουμε και τίποτα άλλο
αν είναι αγάπη αυτό που ζούμε αμφιβάλλω
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