Η ώρα τρεις στο τζάμι οι σταγόνες

γράφουν πως δε θα ξαναρθείς

τι να μου πεις σου λένε οι κανόνες

μεσ’τη σιωπή να κρυφτείς

Θα’θελα να ξέρω αν σου λείπω ή με ξεχνάς

όπως υποφέρω αν κι εσύ για μένανε πονάς

Θα’θελα να ξέρω αν σε καίει ο χωρισμός

και για μας τι λέει ο τρελός σου ο εγωισμός

Πάει καιρός που νέα σου δεν έχω

μαύρο πανί ο ουρανός

κλείνω το φως σε αναμνήσεις τρέχω

δεν ξέρω πού ζεις και πώς

Θα’θελα να ξέρω αν σου λείπω ή με ξεχνάς

όπως υποφέρω αν κι εσύ για μένανε πονάς

Θα’θελα να ξέρω αν σε καίει ο χωρισμός

και για μας τι λέει ο τρελός σου ο εγωισμός