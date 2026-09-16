Θα ‘θελα Να Ξέρω
Γιάννα Τερζή
Από το Άλμπουμ Ase Me Na Taxidepso που κυκλοφόρησε το 2008
Στίχοι
Η ώρα τρεις στο τζάμι οι σταγόνες
γράφουν πως δε θα ξαναρθείς
τι να μου πεις σου λένε οι κανόνες
μεσ’τη σιωπή να κρυφτείς
Θα’θελα να ξέρω αν σου λείπω ή με ξεχνάς
όπως υποφέρω αν κι εσύ για μένανε πονάς
Θα’θελα να ξέρω αν σε καίει ο χωρισμός
και για μας τι λέει ο τρελός σου ο εγωισμός
Πάει καιρός που νέα σου δεν έχω
μαύρο πανί ο ουρανός
κλείνω το φως σε αναμνήσεις τρέχω
δεν ξέρω πού ζεις και πώς
Θα’θελα να ξέρω αν σου λείπω ή με ξεχνάς
όπως υποφέρω αν κι εσύ για μένανε πονάς
Θα’θελα να ξέρω αν σε καίει ο χωρισμός
και για μας τι λέει ο τρελός σου ο εγωισμός
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