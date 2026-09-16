Όλα εντάξει ποιος θα το ψάξει

αν έχεις τύψεις ή δεν έχεις τι θ’αλλάξει

καν’τα όλα στάχτη δεν τρέχει κάτι

μια φυλακή πολυτελείας η αγάπη

Όλα εντάξει να μη σε νοιάξει

αν το κουράγιο μου εμένα δε μου φτάσει

καν’τα όλα σκόνη κι ούτε συγγνώμη

το να κερδίσεις εντυπώσεις δε σε σώνει

Απίστευτο εσύ να λες αντίο είναι απίστευτο

που πάντοτε φοβόσουνα τ’αντίθετο

που έτρεμες μη φύγω ξαφνικά

Απίστευτο εσύ να φεύγεις πρώτος είναι απίστευτο

να ξέρεις όμως είναι ανεπίτρεπτο

κι αν ακούω για θέατρο γενικά θα σκέφτομαι εσένα ειδικά

Όλα εντάξει ποιος θα το ψάξει

αν έχει σπάσει η κλειδαριά ή αν έχεις αλλάξει

ποιος θα σε κρίνει για ότι γίνει

εγώ απ’έξω έτσι κι αλλιώς θα έχω μείνει